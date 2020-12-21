التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 423 فحصا وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 22:42

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 423 فحصا وحالة وفاة واحدة

منذ 38 mins 21 December، 2020
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 423 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 794 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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