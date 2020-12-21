لجنة الترصد في الهرمل: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل ببيان، “تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أنه “يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام، بانتظار قرار وزارة الصحة العامة في خصوص حملات الفحوص”.

وتمنت على الأهالي “التنبه نظرا إلى تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، بسبب الاختلاط وعدم التزام الإجراءات اللازمة، لا سيما الحجر لكل من خضع لفحص pcr سواء أكانت النتيحة سلبية أم أيجابية”، مؤكدة “ضرورة التزام الإرشادات من تباعد اجتماعي وتعقيم ووضع كمامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام