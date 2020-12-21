وحدة إدارة الكوارث في صو: 45 إصابة مؤكدة لمقيمين مخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، أنه “تم اليوم تسجيل 45 إصابة بـcovid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميعها لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية، توزعوا على الشكل التالي:

العباسية: 6

صور: 5

البرج الشمالي: 4

صديقين: 3

برج رحال: 3

بدياس: 2

الشبريحا: 2

قانا: 2

الرشيدية: 2

معركة: 2

ديرقانون رأس العين: 1

المنصوري: 1

عيتيت: 1

الجبين: 1

صريفا: 1

الحوش: 1

الشعيتية: 1

ديرعامص: 1

طيردبا: 1

بافلية: 1

باريش: 1

جويا: 1

ديرقانون النهر: 1

عين بعال: 1

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4341 مصابا توزعوا وفق التالي:

4098 حالة محلية من بينهم 642 حالات من التابعية الفلسطينية و75 من التابعية السورية.

243 حالة وافدة.

3250 حالة شفاء.

55 حالة وفاة.

1043 حالة نشطة.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام