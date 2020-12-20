أ.ف.ب: مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين في نيجيريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 18:42

أ.ف.ب: مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين في نيجيريا

منذ 1 ساعة 20 December، 2020
أخبار موقع المنار

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