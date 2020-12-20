الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح (وكالة الانباء الكويتية) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 16:10

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح (وكالة الانباء الكويتية)

منذ 1 ساعة 20 December، 2020
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