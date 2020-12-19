مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: باسيل زار بكركي بدعوة من البطريرك ولم يوفده الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2020 - 23:30

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: باسيل زار بكركي بدعوة من البطريرك ولم يوفده الرئيس عون

منذ 1 ساعة 19 December، 2020
رئاسة الجمهورية
لبنان

أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي:

“واصلت محطة “الجديد” نشر الاكاذيب التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، و”جديدها” الليلة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوفد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى بكركي بعد زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى القصر الجمهوري لـ “الانقلاب” على ما اتفق عليه الرئيس عون مع البطريرك خلال لقائهما صباحا.

والحقيقة ان رئيس “التيار الوطني الحر” تلقى دعوة من البطريرك الراعي لزيارته وللتشاور في الاوضاع قبل زيارة البطريرك إلى بعبدا، وقد لبى النائب باسيل الدعوة وتناول الغداء إلى مائدة البطريرك، على عكس ما ادعته “الجديد” بهدف قلب الحقائق، علما أن النائب باسيل صرح من بكركي انه حضر إلى الصرح البطريركي بدعوة من البطريرك الراعي. انه نموذج آخر لما تروج له محطة “الجديد” يوميا من أكاذيب وأخبار مختلقة يوضع برسم الرأي العام الذي بات قادرا على التمييز بين الخبر الكاذب والخبر الصحيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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