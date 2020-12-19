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December 19 2020 - 12:40

الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

منذ 9 mins 19 December، 2020
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، يتحول بعد ظهر الثلاثاء إلى متقلب.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الأحد: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الإثنين: قليل الغيوم مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع تشكل للضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، يتحول مساء إلى غائم مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خلال الليل، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 2000 م وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة. فوق الجبال من 6 الى 15 درجة. في الداخل من 7 الى 20 درجة.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية

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