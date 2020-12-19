اليونان: غرق مهاجرة وإنقاذ اثنتين قبالة جزيرة ليسبوس

أعلن خفر السواحل اليوناني أن “امرأة غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، فيما تمكن من إنقاذ اثنتين أخريين الجمعة عقب سقوطهن من زورق مطاطي مكتظ بعشرات المهاجرين”.

ووصل الزورق إلى ليسبوس في وقت سابق، وعليه 24 شخصا أبلغوا خفر السواحل اليوناني بسقوط 3 نساء في البحر خلال الرحلة من الساحل التركي إلى الجزيرة.

وعثر خفر السواحل اليوناني في وقت سابق من الشهر الجاري، على جثة مهاجر بالقرب من زورق يوشك على الغرق أمام ساحل ليسبوس.

ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، في سبتمبر/ايلول الماضي، عندما غرق زورق يقل مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية.

المصدر: روسيا اليوم