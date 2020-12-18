وزارة الصحة اللبنانية: إستدراج عروض لخمس غرف عناية فائقة في سير الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 16:58

وزارة الصحة اللبنانية: إستدراج عروض لخمس غرف عناية فائقة في سير الضنية

منذ 1 ساعة 18 December، 2020
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لدراسة وتجهيز خمس غرف عناية فائقة في مستشفى سير الضنية الحكومي بتقنية الضغط السلبي (Negative Pressure) لمنع التلوث المتبادل من غرفة إلى أخرى.
وطلبت الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار مستعجلة في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه الثالث والعشرون من كانون الأول الجاري الساعة الثالثة من بعد الظهر.
لمزيد من التفاصيل مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة: www.moph.gov.lb
أو إرسال الإستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: Ibrahim.a.moph@gmail.com
أما العروض فترسل إلى البريد الإلكتروني التالي: LHR.COVID19@gmail.com

وتمنت تحميل (RFQ) عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Kd9Boj

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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