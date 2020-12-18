لجنة الازمات في الكورة: 47 حالة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 15:28

لجنة الازمات في الكورة: 47 حالة ايجابية

منذ 17 mins 18 December، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في بيان، “تسجيل 47 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي :
النخلة وحارة الخاصة: 6
راسمسقا: 13
المجدل:1
بتوراتيج:2
عابا:3
دده:1
قلحات:1
برسا: 7
بزيزا:1
كوسبا:1
عفصديق:1
كفرحزير:1
أنفه:1
قيد التحقق:8
ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة”. كما ناشدت المصابين ” وجوب التزام الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية ” متمنية لهم الشفاء العاجل” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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