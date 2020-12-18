الفريق الانتقالي لبايدن يؤكد إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض الذي عينه بايدن في إدارته المقبلة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 09:22

الفريق الانتقالي لبايدن يؤكد إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض الذي عينه بايدن في إدارته المقبلة بفيروس كورونا

منذ 36 mins 18 December، 2020
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