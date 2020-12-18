أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-12-2020

البناء

• توقعت مصادر سياسية بارزة أن تمثل فترة النظر في دعوى الارتياب المشروع التي قدّمها الوزيران السابقان المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي والتي يطلبان فيها تنحّيه عن التحقيق فرصة للبحث عن بدائل للمواجهة بين المجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى تنتهي باعتماد المجلس النيابي لتفسير متفق عليه للمادة 70 من الدستور.

• تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن مفتاح الجدية في التغيير الذي يرغب به الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هو في تعامله مع الملف النووي الإيراني، لكنها تخشى أن يذهب بايدن أبعد مما ترغب أوروبا في التفاهم مع إيران كما سبق وفعل سلفه وشريكه في الحكم باراك أوباما قبل خمس سنوات.

النهار

• تفضل مستشفيات عدم استقبال المرضى الذين لا يحوزون عقود تأمين بسبب التفاوت الكبير بين التكلفة الحقيقية وتسعيرة الصناديق الضامنة.

• تسجّل أرقام الوافدين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان تدنّياً للمرة الاولى منذ سنوات طويلة من المغتربين اللبنانيين وخصوصا المقيمين في الدول العربية.

• تشبّه جهة سياسية التناغم والتنسيق واللقاءات بين حزب وحركة سياسية بارزين بحقبة انتفاضة السادس من شباط في ثمانينات القرن الماضي.

اللواء

• يُنقل عن دبلوماسي أممي كبير في بيروت رداً على سؤال حول معاناته مع المسؤولين اللبنانيين الحاليين، قوله، بما معناه: على مَن تقرأ مزاميرك يا داود!

• يبتعد قضاة عن المشهد، لأسباب بعضها يتعلق بحالات القرف، أو بسبب عدم الاحراج..

• قلّل مصدر عليم من مهمة دبلوماسي، يتردد غالباً إلى لبنان، في بيروت، سواء في التوقيت أو الطروحات..

الجمهورية

• يقول مسؤول في حزب تاريخي إن يد حزب كبير ليست بعيدة عن ملف دقيق وحساس ويسوّق على أنه بين مرجعيتين.

• قررت شخصية رسمية على علاقة بالوضع القضائي النأي بنفسها عن إدعاء المحقق العدلي.

• لاحظت أوساط سياسية التخوف الظاهر بوضوح في تصريح مسؤول عربي من إطلاق أي مبادرة بعد رؤيته ما حل بمبادرة غربية.

المصدر: صحف