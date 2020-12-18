أبي أحمد: الحادث الأخير على الحدود السودانية لن يكسر علاقتنا مع الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 06:20

أبي أحمد: الحادث الأخير على الحدود السودانية لن يكسر علاقتنا مع الخرطوم

منذ 21 mins 18 December، 2020
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أخبار دولية - اثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، إن “الحادث” الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان “لن يؤدي إلى توتر العلاقة مع الخرطوم”.

وكتب أبي أحمد في تغريدة: “الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان. هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا ننتهج دائما لغة الحوار لتسوية الإشكالات”.

وأضاف: “من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية”.

وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الأربعاء تعرض قواته لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.

ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا، فيما قال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهي جزء من منطقة “الفشقة”، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.

المصدر: وكالات

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