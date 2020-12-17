الجيش الجزائري يعلن القبض على “أبو الدحداح” المطلوب منذ 26 عاما

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على “الإرهابي الخطير الملقب بأبي الدحداح” خلال عملية بحث وتمشيط في مدينة جيجل شمال شرق البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أنه “تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن، المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994”.

وأضاف البيان، أن “العملية أفضت إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان”.

وأشار البيان، إلى أن “العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني”.

المصدر: rt