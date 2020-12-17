قائد الحرس الثوري الايراني: نمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن بلاده “لن تُهزَم امام الاعداء ابداً”، لافتا الى انها “تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحرهم”.

وقال اللواء سلامي، في كلمته الخميس خلال اللقاء التحضيري لمؤتمر “الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهداء المدافعين عن المقدسات من المحافظات الشمالية” المنعقد في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران، إن “العدو يسعى على الدوام لفرض التبعية على البلاد وجعلها تتبع رغباته ومطالبه ويحاول من خلال فرض الضغوط القصوى تضييق الخناق على الشعب وارغامه على التخلي عن منجزاته بغية السيطرة ليس على ايران فقط بل كل منطقة العالم الاسلامي ايضاً”.

واكد اللواء سلامي أن “الضغوط القصوى لم تستطع ابعاد الشعب الايراني عن المضي في طريق العلم والمعرفة، ولم تستطع منع البلاد من امتلاك القدرات الدفاعية وان اغتيال الشهداء العلماء لم يستطع منع الشعب من مواصلة طريق التقدم العلمي”.

واشار سلامي الى استشهاد سليماني قائلاً إن “الاعداء تصوروا انهم باغتيالهم الشهيد سليماني سيغلقون جميع طرق العالم الاسلامي امامنا، ولكن علينا أن نقول إن استشهاد سليماني لم يؤد الى قطع طريق العالم الاسلامي امام ايران بل اصبحت كل الطرق بأيدينا لطرد وتدمير العدو في المنطقة”.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الايراني أن “اسلحتنا العسكرية والايمانية مدمرة للعدو وستطرده من المنطقة”، لافتاً إلى أن “العدو لا يريد أن تكون لدينا صواريخ كي يتمكن من مهاجمتنا متى ما شاء دون أن يتلقى الرد على ذلك”.

واكد اللواء سلامي أن “العدو ليس قويا بالقدر الذي يستعرضه ويتظاهر به، نحن نعرف العدو ونعلم أنه يضخم نفسه اكثر من الواقع”، متابعاً “لنا شعبا عظيما وصامدا لم ينحن امام الضغوط الاقتصادية، وقد كبّل يدي العدو في الحرب الاقتصادية وترون الآن مظاهر هزيمة العدو في هذه الحرب ولم يعد لديه ما يهدد به”.

المصدر: فارس