صوان علق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت عشرة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 15:26

صوان علق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت عشرة أيام

منذ 54 mins 17 December، 2020
مرفأ بيروت
لبنان

علق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات في الملف لمدة عشرة أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها جوابه على طلب كف اليد عن الملف المقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للإرتياب المشروع وتعيين محقق آخر.

يشار الى أن أطراف الدعوى كافة بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين، بوكالتها عن المدعين المتضررين من جراء الإنفجار لديها مهلة عشرة أيام للإجابة، علما أنه فور تقديم المحقق العدلي جوابه،ستباشر النيابة العامة مطالعته تمهيدا لإبداء الرأي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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