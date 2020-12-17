علوان: للاسراع بإقرار قانون الدولار الطلابي

شدد رئيس حزب الوفاء اللبناني احمد علوان على “ضرورة إنهاء ملف الدولار الطلابي وانهاء معاناة الطلاب في الخارج”، داعيا الى “ضرورة تطبيق القانون الصادر في هذا الشأن لتخفيف وتحسين أوضاعهم المعيشية”، آملا أن “تصدر المراسيم والألية اللازمة تجاه هذه القضية المحقة والانسانية”.

ورأى في بيان اليوم أن “الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن ابنائها في الخارج والاهتمام بهم وعدم تركهم في اصعب الظروف” مؤكدا “أهمية انصاف هؤلاء الطلاب وأولياءهم بعدما أصبح الوضع المعيشي والاقتصادي والحياتي لا يحتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام