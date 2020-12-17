أرسلان: معيب ما يحصل في البلد ولا يليق بأحد من الطبقة السياسية

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر”: “معيب ما يحصل في البلد ولا يليق بأحد من الطبقة السياسية وكأن البعض يعيش في كوكب آخر، ولا حس بالمسؤولية تجاه ما وصلت إليه أوضاع البلاد من تشرذم وتفرقة وتطييف وحالة اجتماعية ومالية واقتصادية مزرية للغاية”.

وأضاف: “السبب هو هذا النظام الفاسد المفسد الذي لا يؤسس إلا للفتن بين فئات الشعب على قواعد طائفية مذهبية عنصرية بغيضة… وما من حل سريعٍ لمعرفة السارقين والناهبين لأموال الشعب إلا باعتماد التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها كافة، وإلا سنبقى في دائرة الاستنسابية في فتح ملفات الفساد وستبقى التهم ترمى جزافا بين جميع الفرقاء”.

وختم بالقول: “أعتقد أن هذا سبب كاف “ليحسوا كلن على دمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام