الجيش والجمارك يكشفان اليوم بتوجيه من وزني على مستوعبات متروكة في المرفأ

أفاد المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان، أنه “بتوجيهات من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، سيقوم الجيش اليوم، بالتعاون مع الجمارك، بالبدء بالكشف على حوالى 700 مستوعب متروك في المرفأ منذ العام 2005”.

وأشار البيان إلى أنه “في 16 الحالي، تم البحث في موضوع التنسيق بين الجيش والجمارك باتصال هاتفي بين الوزير وزني وقائد الجيش جوزاف عون للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فورا”.

وأعلن أنه “عقد اجتماع اليوم، بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري والمدير العام لمرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي للبحث في موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام