أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17-12-2020

البناء

• مصادر حقوقية إن نقيب المحامين يقوم بمسعى لضمان تخفيض التوتر بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وإن خريطة طريق يجري العمل عليها ستتيح مخرجاً دقيقاً من خطر التصادم في حال إنجازها والتقيّد بها، وفقاً لتفاهم على تفسيرات متقاربة للنصوص الدستورية انطلاقاً من إدراك مخاطر الافتراق وصولاً للتصادم

• قال خبراء في الشؤون الأميركية إن خيار ولاية تكساس بالذهاب إلى الانفصال عن الاتحاد الفدرالي الذي يقوم عليه الدستور الأميركي يشكل احتمالاً جدياً على جدول أعمال المجلس التشريعي للولاية التي تتصدر الولايات المؤيدة للرئيس دونالد ترامب. ويقول الخبراء إن أكثر من 10 ولايات ستلحق بالمسار التكساسي حال انطلاقه في سابقة هي الأولى منذ تاريخ التأسيس الأميركي

اللواء

• زار مسؤول حزبي بارز مرجعا رسميا وتم التداول بما يجرفي ضوء التجانب حول قرار قضائي.

• فسرت إطلالة رئيس تكتل نيابي بأنها رسالة إذعان” لدولة صديقة عشية زيارة وصفت بالحاسمة!

• وجهت انتقادات حادة “لوزير سيادي” على خلفية تصريحات تنم عن “جو تمرد”؟

الجمهورية

• سئل زعيم سياسي عما اذا كان يرى حلولا في الأفق فرد قائلا: لا أرى إلا سنتين.. “بدنا نتحمل لاخر العهد”.

• لم يستسغ أحد الدبلوماسيين ما تشهده الساحة اللبنانية ولذلك قرر وقف العمل بعطاته السنوية لنهاية العام للبقاء في لبنان.

• يؤيد حزب فاعل موقف مسؤول كبير في ملف حساس لكنه لا يريد أن يكون طرفا في الخلاف بين هذا المسؤول ومسؤول أخر.

المصدر: صحف