رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقاء الرئيس عون: دعمكم ورعايتكم الرئاسية والابوية يؤديان الى تنفيذ التفاهمات التي حصلت ووضعها موضع التنفيذ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 14:20

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقاء الرئيس عون: دعمكم ورعايتكم الرئاسية والابوية يؤديان الى تنفيذ التفاهمات التي حصلت ووضعها موضع التنفيذ

منذ 15 mins 16 December، 2020
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