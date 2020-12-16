بايدن يعتزم تعيين بوتيدجيدج وزيرا للنقل

أفادت وسائل إعلام أميركية امس الثلاثاء أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيعين منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية إلى السباق الرئاسي بيت بوتيدجيدج وزيرا للنقل، في خطوة ستجعل منه أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.

وبوتيدجيدج (38 عاما) الرئيس السابق لبلدية ساوث بند، المدينة المتوسطة الحجم في ولاية إنديانا، خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مرشحا مغمورا على الصعيد الوطني. لكنه سرعان ما حقق شعبية واسعة قبل أن يقرر الانسحاب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السناتور اليساري بيرني ساندرز.

وبقراره إسناد حقيبة النقل إلى بوتيدجيدج، المعروف أكثر بلقب “العمدة بيت” ، يكون بايدن قد أوكل إليه جزءا كبيرا من مشروعه الرامي لتجديد البنية التحتية للبلاد.

وقالت منظمة “فيكتوري إنستيتيوت” التي تدعو لتولي شخصيات من الأقليات الجنسية مناصب تنفيذية إن “العمدة بيت” سيصبح “أول شخص يجاهر بانتمائه إلى مجتمع الميم يعين في منصب دائم في الإدارة الرئاسية”.

وبوتيدجيدج محارب سابق تخرج من جامعتي هارفرد وأكسفورد وعمل في شركة ماكنزي للاستشارات، وقد خاض في نيسان/أبريل 2019 الانتخابات التمهيدية الرئاسية وتمكن سريعا من أن يتحول من شخصية سياسية مغمورة على الصعيد الوطني إلى أحد المتنافسين الرئيسيين في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية