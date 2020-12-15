بومبيو: روسيا تقوض سيادة الدول في منطقة المتوسط

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء “روسيا بتعزيز عدم الاستقرار في دول البحر المتوسط ومن بينها ليبيا”، وذلك ردا على تصريحات مؤخرا لنظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى حوار المتوسط بروما، اتهم فيها الولايات المتحدة بممارسة الآلاعيب السياسية في المنطقة.

وقال بومبيو إن “روسيا تواصل تهديد الاستقرار في منطقة البحر المتوسط عبر وسائل متنوعة تشمل نشر المعلومات المضللة وتقويض السيادة الوطنية وزرع الفوضى والنزاع والفرقة داخل بلدان المنطقة”، على حد زعمه.

وتابع بومبيو أن “روسيا ساندت الهجوم على طرابلس الليبية، ما أدى لمقتل المدنيين وتقويض جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في البلاد”، وادعى ان “روسيا قامت بطباعة دينارات ليبية مزيفة بما أدى لضرب استقرار الاقتصاد الليبي”.

المصدر: سبوتنيك