وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1264 اصابة كورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 20:04

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1264 اصابة كورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 15 December، 2020
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