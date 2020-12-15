وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1264 اصابة كورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 20:04
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1264 اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
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ا ف ب: زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل يعترف بفوز بايدن ويهنئه
مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان: الاربعاء أول ايام شهر جمادى الأولى لسنة 1442 هجرية
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
روسيا: مقتل 11 شخصا في حريق اندلع في دار للمسنين في منطقة باشكورتستان وسط البلاد
نيجيريا: جماعة بوكو حرام تتبنى خطف مئات الطلبة النيجيريين
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا
الحكومة الصومالية تعلن قطع العلاقات مع كينيا ردا على "الانتهاكات السياسية الصريحة المتكررة والتدخل في سيادة الصومال"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1264 اصابة كورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة
منذ 1 ساعة
15 December، 2020
عاجل
كورونا في لبنان
وزارة الصحة اللبنانية
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