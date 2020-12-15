غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: تسجيل 81 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الثلاثاء انه تم تسجيل 81 اصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 40 حالة شفاء.

وقالت الغرفة “تبعا لهذه المستجدات، فقد بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 3523 مصابا”.

وتابعت الغرفة “أما الحالات الايجابية قيد المعالجة فبلغت: 643 حالة، واجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة بلغ 2817 حالة”، واضافت “كما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي: 759 حالة قيد المراقبة والمتابعة، واستقر عدد الوفيات على 63 حالة وفاة منذ بدء الازمة وحتى اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام