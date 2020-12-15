حركة الأمة: محاولات مدعومة أميركيا وخليجيا لاستهداف المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 15:32

حركة الأمة: محاولات مدعومة أميركيا وخليجيا لاستهداف المقاومة

منذ 32 mins 15 December، 2020
حركة الأمة
لبنان

نبهت “حركة الأمة” في لبنان من محاولات مدعومة أميركيا وخليجيا لاستهداف المقاومة التي حفظت لبنان وحررت أرضه وشكلت توازن رعب حقيقي مع العدو.

وأكدت الحركة في بيان لها الثلاثاء أن “ما يجري على مستوى ولادة الحكومة لا يمت بصلة إلى اتفاق الطائف ولا إلى مصلحة اللبنانيين الحقيقية بل هو محاولات للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية ليس إلا”.

وتساءلت الحركة إلى “متى سيبقى التلهي بالقشور بعيدا عن الاهتمام بحقوق اللبنانيين الذين صار أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، في وقت لا يبدو في الأفق أن هناك حلا قريبا لولادة حكومة جديدة، تستطيع أن توفر حلا ناجحا لهذا الواقع المرير؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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