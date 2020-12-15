الاتحاد العمالي العام علّق الإضراب الذي كان مقررا الأربعاء

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد الثلاثاء تعليق الإضراب الوطني العام الشامل الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء ومتابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه.

وقال الأسمر “بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور حيث تمت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديدا في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين”، وتابع “هذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة ومن دونه لا قيامة من هذا السبات العميق”.

واضاف الأسمر “بالنسبة للنفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة”، وتابع “مع العلم أن المازوت لن يطاله أي نوع من الضريبة أو الزيادة”، واوضح أن “المفاوضات ستفضي الى إيجابيات قريبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام