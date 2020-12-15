وزير الدفاع التركي: العقوبات الأميركية على تركيا بسبب شراء منظومة إس-400 الروسية تزعزع الثقة بين حلفاء الناتو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 15:30

وزير الدفاع التركي: العقوبات الأميركية على تركيا بسبب شراء منظومة إس-400 الروسية تزعزع الثقة بين حلفاء الناتو (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 15 December، 2020
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