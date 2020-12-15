وزير الدفاع التركي: العقوبات الأميركية على تركيا بسبب شراء منظومة إس-400 الروسية تزعزع الثقة بين حلفاء الناتو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 15:30
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رئيس مجلس النواب: الوضع يوجب الإسراع بتشكيل الحكومة فقد وصلنا الى حال يرثى لها والوضع الحكومي مسدود بالكامل
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النائب جبران باسيل: من لا يريد تشكيل حكومة هو من يصرّ على تخطي الأصول الدستورية والإخلال بالتوازنات السياسية
رئيس الاتحاد العمالي العام: تعليق الاضراب الذي كان مقرراً الأربعاء والتواصل مستمر مع الرئيس دياب والمعنيين حول عدة أمور
بشارة الأسمر: يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن من أجل تحسين الظروف الحالية بغض النظر عن كل الاعتبارات
رئيس الجمهورية ميشال عون: لضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء كورونا واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية
وزير الداخلية يطلب من الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهد وتحديث الخطط والإجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي خلال الأعياد
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مصرف الإسكان يطلق برنامج قروض ميسرة جداً بالليرة اللبنانية مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم مسكن على مدى 30 عاما
بلدية الاحتلال في القدس تصادق على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة وأبراج سكنية في عدة مناطق بالمدينة المحتلة
الرئيس الإيراني: دعاة الحرب كانوا يتوقعون انهيار الاقتصاد الإيراني يغادرون البيت الأبيض فيما إيران اليوم أقوى مما مضى
التلفزيون السوري: إستشهاد جنديين من الجيش السوري جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة
العراق: الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة الفلوجة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة لحيازة أنقرة منظومة أس _ 400
الخارجية التركية: العقوبات الأميركية على تركيا ستضرّ بالعلاقات الثنائية وندعو لإعادة النظر بهذا القرار والرجوع عنه
وزير الخارجية الايراني يندد عبر تويتر بالعقوبات الأميركية ضد تركيا ويتهم الولايات المتحدة بازدراء القانون الدولي
وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأميركية على تركيا بسبب اقتناء منظومة أس 400 غير شرعية
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل الى تركيا تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى انقرة
المجمع الانتخابي الأميركي يثبّت رسميا فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية
الرئيس الأميركي جو بايدن يتهم الرئيس ترامب برفض احترام إرادة الشعب وسيادة القانون ورفض احترام الدستور
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب: وزير العدل بيل بار سيغادر منصبه بعدما "قام بعمل رائع"
ألمانيا تطالب الإتحاد الأوروبي بإقرار لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد_19 قبل عيد الميلاد
روسيا: مقتل 11 شخصا في حريق اندلع في دار للمسنين في منطقة باشكورتستان وسط البلاد
نيجيريا: جماعة بوكو حرام تتبنى خطف مئات الطلبة النيجيريين
المحكمة الجنائية الدولية ترد طلبا لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقلية الأويغور المسلمة في الصين بحجة أن بكين ليست عضوا فيها
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا
الحكومة الصومالية تعلن قطع العلاقات مع كينيا ردا على "الانتهاكات السياسية الصريحة المتكررة والتدخل في سيادة الصومال"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الدفاع التركي: العقوبات الأميركية على تركيا بسبب شراء منظومة إس-400 الروسية تزعزع الثقة بين حلفاء الناتو (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
15 December، 2020
العقوبات الأميركية ضد تركيا
الناتو
وزير الدفاع التركي
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