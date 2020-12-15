أبرزها الثوم… 5 أطعمة تخفض مستوى الكوليسترول

نصح موقع “هيلث لاين”، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تقلل مستوى الكوليسترول في الدم.

وقال الموقع في تقرير له إن أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة حول العالم.

وأشار إلى أن زيادة معدل الكوليسترول في الدم مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح أن النظام الغذائي له تأثير قوي على ضبط مستوى الكوليسترول، وعوامل أخرى تهدد صحة الإنسان.

وقدم الموقع مجموعة من الأطعمة تستطيع أن تخفض مستوى الكوليسترول، والتي جاءت كالتالي:

البقوليات:

وهي مجموعة من الأطعمة النباتية التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس، وهي غنية بالألياف والمعادن والبروتين.

ويمكن أن يقلل استبدال البقوليات باللحوم المصنعة في نظامك الغذائي، من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يقلل من مستوى الكوليسترول الضار.

الشوفان:

وهو غني بالعناصر والفيتامينات التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول وحماية الجسم من الأمراض.

التونة:

مصدر هام لحمض أوميجا 3 الدهني، والذي يعد من الدهون غير المشبعة التي تلعب دورا في خفض الكوليسترول.

الأفوكادو:

يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والتي تخفض مستوى الكوليسترول الضار. كما أنه غني بالألياف التي تحقق نفس الهدف.

الثوم:

تشير الدراسات إلى أنه يلعب دورا هاما في خفض مستوى الكوليسترول، حيث أنه غني بمركب الأليسين.

المصدر: سبوتنيك