جو بايدن يحصل على 302 من أصوات المجمع الانتخابي ليفوز رسميا بالرئاسة الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 01:50

جو بايدن يحصل على 302 من أصوات المجمع الانتخابي ليفوز رسميا بالرئاسة الأمريكية

منذ 1 ساعة 15 December، 2020
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