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December 15 2020 - 00:20

رصد اربع حالات كورونا في بلدة البابلية

منذ 15 mins 15 December، 2020
كورونا
لبنان

اعلنت بلدية البابلية عن تسجيل أربعة حالات كورونا إيجابية (covid19) مستجدة مؤكدة وهم يخضعون للحجر المنزلي، وبذلك يكون قد ارتفع عدد الحالات الايجابية المؤكدة في البلدة إلى سبعة عشرة إصابة.

وشددت على “المخالطين بضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما من تاريخ المخالطة للحالة الإيجابية كتدبير احترازي”.

ودعت الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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