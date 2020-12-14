المكاوي قرر اقفال دائرة الالتزام الضريبي في مالية جبل لبنان 3 ايام بعد الابلاغ عن اصابة 3 موظفين بالوباء

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بإقفال دائرة الالتزام الضريبي في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان أيام الثلاثاء والأربعاء في 15 و 16 و17 ليصار إلى اتخاذ العينات و الفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين واتمام اعمال التعقيم على أن يتخذ القرار باعادة الوضع إلى طبيعته استنادا إلى نتائج الفحوصات. وذلك بعد الابلاغ عن اصابة ثلاثة موظفين من دائرة الالتزام الضريبي بوباء كورونا.

واوضح القرار انه تم تكليف قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان تتفيد مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام