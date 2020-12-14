وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1093 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 19:42
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لتضافر جميع الجهود من أجل أن يستعيد لبنان دوره في محيطه والعالم
الرئيس عون: معركتنا من أجل الإصلاح مستمرة واللبنانيون يتطلعون إلى المجتمع الدولي ليقف إلى جانبهم للنهوض ببلدهم
مكتب الاعلام في بعبدا: الرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين من دون الاتفاق معه
مكتب الاعلام في بعبدا: اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الاسماء المقترحة
مكتب الاعلام في بعبدا: الرئيس عون لم يطرح يوما أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلم الرئيس المكلف رسميا لائحة أسماء
الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت من المحقق العدلي عبر النيابة العامة التمييزية المستندات للسير بالملف من خلال المجلس
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يعلن إطلاق تطبيق نظام تتبع الأدوية في لبنان
حسن: لسنا غائبين عن متابعة ملف كورونا ورغم الشجون نعمل على متابعة مشروع السياحة الاستشفائية والمختبر المركزي
النائب نزيه نجم: لا عتمة في لبنان ووزير الطاقة أكد أن كمية الفيول يمكن أن تكفي لبنان حتى نهاية 2021
النائب إيهاب حمادة: خطوة الجامعات بزيادة أقساطها هو مخالفة قانونية ويعد نيلاً من مكانة الدولة المالية
النائب إيهاب حمادة: ندعو لإعداد مشروع قانون يلزم الجامعات الخاصة باعتماد العملة الوطنية بدفع أقساطها
المكتب السياسي لحركة أمل: لإبعاد تحقيق المرفأ عن أي تسييس وما صدر عن القاضي صوان مناف للقواعد الدستورية
المكتب السياسي لحركة أمل نبه من محاذير تأخير تشكيل الحكومة ودعا للإسراع في تشكيلها بعيداً عن المحاصصات والخلافات
وزارة الطاقة السعودية: سفينة نقل تعرضت لهجوم من قارب مفخخ في محطة تفريغ الوقود بجدة في صباح الاثنين
وزير الخارجية الروسي يشدد على أن تطبيع العلاقات بين دول عربية والكيان الإسرائيلي لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية
الرئيس الإيراني: سنقف أمام كل الضغوط وسنعود إلى التزاماتنا إذا عاد الطرف الأخر لتعهداته بموجب الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني: نمر اليوم بأشد الأيام صعوبة بسبب كورونا ونحن قريبون من الإنتاج الوافر للقاحات المضادة للفيروس
الكرملن ينفي الاتهامات الأميركية لروسيا بالتورط في قرصنة مواقع وزارة الخزانة ومؤسسات أميركية أخرى
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الوكالة الأميركية لأمن المعلومات تطلب فصل الكهرباء عن أجهزة بمؤسسات فيدرالية بعد قرصنة موقع وزارة الخزانة
الكرملن ينفي الاتهامات الأميركية لروسيا بالتورط في قرصنة مواقع وزارة الخزانة ومؤسسات أميركية أخرى
السفارة الروسية بواشنطن تستهجن الزج باسم موسكو في اتهامات بقرصنة مواقع حكومية أميركية
وزير الإقتصاد الألماني: فقدنا السيطرة على منع انتشار فيروس كورونا في البلاد
الصحة العالمية: نقص المياه في المراكز الصحية يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1093 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا
منذ 53 mins
14 December، 2020
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