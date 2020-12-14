الشيخ ياسين: دور ايران أكد على انسانية الانسان بعيدا عن انتمائه الطائفي والوطني

أشاد رئيس “لقاء علماء صور” الشيخ علي ياسين “بدور الجمهورية الاسلامية في ايران منذ تأسيسها على يد الامام الخميني الذي أكد على انسانية الانسان بعيدا عن انتمائه الطائفي والوطني والوقوف الى جانب المستضعفين والمحرومين في العالم”.

موقف الشيخ ياسين جاء الاثنين خلال استقباله المستشار الثقافي في السفارة الايرانية في بيروت عباس خامه يار، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستنكر الشيخ ياسين “الجريمة الصهيواميركية باغتيال العالم الانساني الدكتور محسن فخري زادة”، وتابع “هذا الاغتيال جاء ضمن مسار المشروع الصهيواميركي لتصفية العقول والادمغة العربية والاسلامية بقصد اضعاف قدراتها كي تبقى اسرائيل هي الاقوى وهذا ما سيفشله العلماء في ايران وفي العالم الاسلامي المخلص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام