الشيخ ياسين: اغتيال الشهيد فخري زاده جاء ضمن مسار المشروع الصهيوامريكي لتصفية العقول والادمغة

استقبل رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي قبل ظهر اليوم في مكتبه في الحوزة العلمية في مدينة صور المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت الدكتور عباس خامه يار وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

خلال اللقاء أشاد العلامة ياسين بدور الجمهورية الاسلامية في ايران منذ تأسيسها على يد الامام الخميني الذي أكد على انسانية الانسان بعيدا عن انتمائه الطائفي والوطني والوقوف الى جانب المستضعفين والمحرومين في العالم.

واضاف العلامة ياسين:” نستنكر الجريمة الصهيوامريكية باغتيال العالم الانساني الدكتور محسن فخري زادة وهذا الاغتيال جاء ضمن مسار المشروع الصهيوامريكي لتصفية العقول والادمغة العربية والاسلامية بقصد اضعاف قدراتها كي تبقى اسرائيل هي الاقوى وهذا ما سيفشله العلماء في ايران وفي العالم الاسلامي المخلص”.

وتابع العلامة ياسين:”ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بفضل هذه السياسة نجحت باثبات وجودها وتنمية قدراتها العلمية والسياسية والاقتصادية ومحاصرة المشاريع الصهيوامريكية في المنطقة التي تعمل لاضعاف كل دول المنطقة لخدمة الكيان الصهيوني المصطنع في المنطقة”.

وختم العلامة ياسين مشيدا بحكمة قيادة الجمهورية في هذه الظروف التي استطاعت الحفاظ على وحدة الشعب الايراني وتنمية قدراته برغم الحصار اللا انساني لتبقى املا لكل مستضعف ومحروم في العالم ونموذج مشرف يقتدى به

المصدر: مواقع