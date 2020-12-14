سماع دوي انفجار قبالة ميناء مدينة #جدة في البحر الأحمر ويعتقد أن الانفجار ناجم عن استهدف إحدى السفن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 07:54

سماع دوي انفجار قبالة ميناء مدينة #جدة في البحر الأحمر ويعتقد أن الانفجار ناجم عن استهدف إحدى السفن

منذ 51 mins 14 December، 2020
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