مجهولون يهاجمون مدرسة في نيجيريا ويختطفون رهائن

أعلنت السلطات النيجيرية أن”مسلحين هاجموا مدرسة بشمال غربي البلاد، وأن مئات الطلاب تمكنوا من الفرار ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم”.

وقالت السلطات النيجيرية في ولاية كاتيسنا إن”عددا من الطلاب لا يزالوا لدى الخاطفين، فيما تمكن 436 طالبا من الفرار”.

وأوضحت السلطات أن”المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب، وأنها تعمل على تحديد العدد بدقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب أنهوا الامتحانات وغادروا”.

وقالت الشرطة في ولاية كاتيسنا إن”عددا كبيرا من المسلحين يركبون دراجات نارية، هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال غربي نيجيريا، مساء الجمعة، في محاولة لخطف مُحتملة للحصول على فدية”.

المصدر: بي بي سي + نوفوستي