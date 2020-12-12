أ.ف.ب: أول دفعات من لقاح كوفيد-19 تصل صباح الإثنين إلى مراكز التلقيح في الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 20:48

أ.ف.ب: أول دفعات من لقاح كوفيد-19 تصل صباح الإثنين إلى مراكز التلقيح في الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 12 December، 2020
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