إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في قرية كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني السبت بعيار معدني مغلف بالمطاط إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاصابة شاب (19 عاما)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق”.

وتابعت المصادر “اعتلت قوات الاحتلال سطح منزل في القرية واحتجزت أصحابه لأكثر من أربع ساعات”، وتابعت “شرعت قوات العدو بعمليات هدم داخل المنزل باستخدام مهدات يدوية”.

من جهته، قال صاحب المنزل عدنان علي إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم وداهمت منزله واحتجزته مع عائلته المكونة من 12 شخصا في الطابق السفلي وشرعت بعمليات هدم داخل المنزل”، وأضاف أن “قوات الاحتلال تقتحم منزله بشكل اسبوعي، بالتزامن مع انطلاق المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، كما تستهدفه بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بأمراض مزمنة لزوجته”.

المصدر: فلسطين اليوم