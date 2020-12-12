غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا

أفادت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان السبت انه تم تسجيل 46 إصابة جديدة بوباء كورونا و20 حالة شفاء.

وأعلنت الغرفة أن العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ 2371 مصابا، وتابعت ان “الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة بلغت: 656 حالة” واضافت “أما إجمالي حالات الشفاء فبلغت: 2656 حالة”.

واوضحت الغرفة ان “عدد حالات الحجر المنزلي التي لا تزال قيد المراقبة والمتابعة بلغ: 727 حالة”، واضافت “استقر عدد حالات الوفاة على 59 حالة، حيث لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام