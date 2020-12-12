أطعمة خطيرة يحظر تناولها على العشاء

كثير من الناس لا يدركون أن بعض الأطعمة التي يتم تناولها أثناء العشاء، هي السبب الرئيسي في معاناتهم من مشاكل صحية متعلقة بالهضم أو ارتفاع معدل الإنسولين في الدم.

كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني سيرغي أغابكين والدكتور ميخائيل غينزبيرغ، أمس، على قناة “روسيا الأولى”، عن قائمة أخطر الأطعمة التي إذا تم تناولها يتعرض للجسم إلى مشاكل صحية.

وقد تحدث الطبيبان بشكل خاص، عن المخللات والنقانق ومنتجات اللحوم المصنعة وبالإضافة إلى الخبز الأبيض.

وبحسب أغابكين، فإن المخللات والنقانق من الأطعمة المالحة، وقال: إن”الأطعمة المالحة تحتفظ بالسوائل في الجسم، ولهذا السبب يستيقظ الناس في الصباح بوجه منتفخ قليلا”.

ومن جانبه، حذر الدكتور غينزبيرغ، من تناول النقانق، وقال إنها “غنية بالملح وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة”.

وكذلك بالنسبة للخبز الأبيض، يزيد من مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى “صدمات الإنسولين” التي بدورها تفقد الرغبة في النوم.

المصدر: سبوتنيك