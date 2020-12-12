اصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت الى مطار بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الجمعة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، التي أجريت في المطار بتاريخ 8/12/2020 و9/12/2020 وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية بوباء كورونا.

وجاءت نتائج 8/12/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية).

-رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية).

– رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (كلها سلبية).

– رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).

– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (كلها سلبية).

وجاءت نتائج 9/12/2020 كالآتي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).

– رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (كلها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).

– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية).

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية).

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).

– رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام