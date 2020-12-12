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December 12 2020 - 01:34

اصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت الى مطار بيروت

منذ 58 mins 12 December، 2020
مطار بيروت
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الجمعة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، التي أجريت في المطار بتاريخ 8/12/2020 و9/12/2020 وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية بوباء كورونا.

وجاءت نتائج 8/12/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية).
-رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية).
– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية).
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية).
– رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (كلها سلبية).
– رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).
– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (كلها سلبية).

وجاءت نتائج 9/12/2020 كالآتي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).
– رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (كلها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).
– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية).
– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية).
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).
– رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (كلها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية).
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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