ميركل: الاتحاد الأوروبي سينسق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن “زعماء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة صادرات الأسلحة لتركيا مع الشركاء في حلف الناتو وواشنطن، بعد ضغط يوناني لفرض حظر أسلحة على أنقرة”.

وتحدثت ميركل بعد قمة اتفق فيها مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال تنقيب تركية لكنهم أجلوا المناقشات بشأن أي إجراءات أشد حتى مارس.

وقالت ميركل “تحدثنا عن ضرورة بحث مسائل صادرات الأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي”، وتابعت “قلنا إننا نريد أن ننسق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تركيا”.

المصدر: روسيا اليوم