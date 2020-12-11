رئيس المجلس الأوروبي: النقاش حول الوضع شرق المتوسط كان صعبا وكان ضروريا اتخاذ تدابير على المدى المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 13:24

رئيس المجلس الأوروبي: النقاش حول الوضع شرق المتوسط كان صعبا وكان ضروريا اتخاذ تدابير على المدى المتوسط

منذ 23 mins 11 December، 2020
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