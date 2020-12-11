الفرزلي: يجب ألا يكون قرار صوان مبنيا على الكيدية أو خلفيات سياسية

أوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث اذاعي أن قرار ادعاء القاضي فادي صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة يجب ألا يكون مبنيا على الكيدية أو خلفيات سياسية، قائلا ” نحن ننتظر الجدية والموضوعية لاتخاذ الموقف بهذا الشأن”.

ورأى “أننا امام جرم الإهمال لأن التوصيف الجرمي للحادثة لم يقدم عليه القاضي صوان ان كانت الجريمة قصدية او عن اهمال”.

وشدد على “ضرورة ألا يكون هناك تأثير على مسار تشكيل الحكومة لأن حجم المسألة التي نعيشها خطير جدا ويحتاج الى حكومة،” لافتا الى أن “الرئيس الحريري وضع في خلال لقائه الرئيس ميشال عون قاعدة للحوار حول الأسماء والحقائب تشكل قفزة الى الامام ولو كانت صغيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام