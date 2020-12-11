الرئيس عون استقبل وفداً من جمعية “صرخة المودعين في المصارف” وضعه في أجواء التحركات التي تقوم بها الجمعية في سبيل استعادة أموال المودعين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2020 - 11:52

الرئيس عون استقبل وفداً من جمعية “صرخة المودعين في المصارف” وضعه في أجواء التحركات التي تقوم بها الجمعية في سبيل استعادة أموال المودعين

منذ 1 ساعة 11 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة