أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 11-12-2020

النهار

• لا تزال مصادر وزارية تتخوف من ضغوط اضافية تمارس على شركات الطيران لمقاطعة مطار بيروت الدولي وتؤكد ان الخطة مرشحة للتصاعد.

• دخلت المكاتب التربوية للاحزاب على خط انتخابات رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وهناك تحالفات بين بعض الاحزاب بعكس ما حصل من انسحاب تكتيكي لهذه الاحزاب في الانتخابات الطالبية.

• تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم ‘على الساعة’ لضمان معيشته في الظروف الراهنة.

اللواء

• تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق…

• ما تزال الأولوية لدى رئيس تكتل نيابي تحريك «غرفة الأوضاع» على حساب أي جهد جدّي لولادة حكومة، على النحو الجاري.

• استخف حقوقي بارز بالعودة الى نغمة «الحمايات الطائفية والمذهبية» بمواجهة ما يجري لدى القضاء على اختلاف اختصاصاته!

الجمهورية

• قال دبلوماسي بارز تعليقا على المواجهات القضائية بين القوى السياسية: تضيعون الوقت على كل شيء والمطلوب واحد، إصلاح.

• يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة.

• يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الاعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيئ جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم.

المصدر: صحف