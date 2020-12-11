أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 11-12-2020

الأخبار

صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً

وقاحة الملك «الخجول»: التطبيع مقابل الصحراء

المغرب… آخر المجاهرين بعداوة فلسطين

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النهار

ملاحقات المرفأ تتمدد مباشرة إلى رئاسة الحكومة

اللواء

زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة

صوان يدّعي على دياب و3 وزراء.. ودفوع شكلية من الضباط وسلامة لم يحضر إلى مكتب عون

الجمهورية

حرب قضائية تواكب السياسية

سياسيون الى القضاء

عون والحريري كلاهما ينتظر الاخر.. والمرفأ: ّ إدعاءات تطلق سجالات

الديار

«قنبلةٌ» قضائية في تفجير المرفأ: ادعاءات سياسية «انتقائيةٌ» ودياب لن يمتثل؟

نصيحة مصرية للحريري و«التذاكي» مستمر بين بعبدا وبيت الوسط..لا حكومة

«كورونا» يحلق مجدداً.. تحذيرات اسرائيلية من الانزلاق الى حرب واسعة شمالاً

المصدر: صحف