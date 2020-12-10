ترامب يعلن أن #المغرب و #اسرائيل قررتا إقامة العلاقات الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2020 - 20:32

ترامب يعلن أن #المغرب و #اسرائيل قررتا إقامة العلاقات الدبلوماسية

منذ 1 ساعة 10 December، 2020
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