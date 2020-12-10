المكتب الاعلامي لدياب: المحقق العدلي خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب والرئيس قال ما عنده في ملف المرفأ ونقطة على السطر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2020 - 17:18
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المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يدعي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين
المكتب الإعلامي للرئيس دياب: رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول مع ملف انفجار مرفأ بيروت
المكتب الإعلامي للرئيس دياب: يستغرب دياب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة
القاضية غادة عون تستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإستماع منه حول شبهات هدر الدولار المدعوم
حاكم مصرف لبنان لم يحضر إلى مكتب القاضية عون لاستجوابه بملف الصرافين والدولار المدعوم متذرعاً بالأسباب الأمنية
الرئيس عون: القوى العسكرية والأمنية مدعوة لأن تقوم بمسؤولياتها كاملة لحماية الاهالي ومنع التعديات عليهم في منطقة البقاع
جنبلاط: يبدو أن الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد اللقاح الأفضل لعلاج الأزمة
اتحادات النقل البري في لبنان يرفض المس بدعم السلع الحيوية بأي شكل من الأشكال ويبقي اجتماعاته مفتوح
وزير الصناعة: حذاري من ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية بحال تمّ إقرار ترشيد الدعم وفكرة البطاقات التموينية موجودة
وزير الصحة: لم يبق للمستشفيات الحكومة أي معاملات بذمتنا بعد دفع 55 مليار ليرة كمستحقات للمستشفيات عن 2020
وزارة المالية تعلم المواطنين أنه سيتم وضع 3 مليون طابع من فئة الألف ليرة في التداول خلال اليومين المقبلين
التفتيش المركزي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: لا يمكن شن حرب على الفساد دون كبح سبل تفشيه
التعبئة التربوية تعليقاً على رفع أقساط الجامعات الخاصة: كنا ننتظر من الجامعات عدم إضافة مشكلات حياتية للطلاب وأهلهم
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب: الموقف الدرزي ثابت في دعم المقاومة أمام أي عدوان صهيوني
الخارجية السورية: نؤكد دعمنا اللامحدود لأهالي الجولان المحتل في إضرابهم العام ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: تحرير 15 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بتفاهمات محلية في الضالع
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطالب محكمة أميركية برفض شكوى ضده تتعلق بمحاولة اغتيال مسؤول سابق يعمل في مكافحة التجسس
إعلام العدو نقلاً عن مصادر مصرية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري لزيارة مصر
العراق يحتفل بالذكرى الثالثة للإنتصار على تنظيم داعش الإرهابي باحتفالية في الفلوجة بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
الرئيس العراقي برهم صالح: يجب الحفاظ على الانتصارات عبر مواصلة الحرب على الإرهاب وتعزيز سلطة الدولة وسيادها
تظاهرات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ونظيره الأفغاني أشرف غني يدشنان خط سكك حديد خواف ــ هرات بين إيران وأفغانستان
ظريف: مستعدون لعودة أميركا للاتفاق النووي لكن ينبغي عليها من خلال تنفيذ التزاماتها أن تكسب مؤهلات العودة
القمة الأوروبية تبدأ أعمالها اليوم وتبحث احتمال فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب مواصلة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط
وزير الدفاع التركي: اليونان هي من تريد التصعيد شرق المتوسط وللأسف لا تستجيب لدعواتنا للحل والسلام وحسن الجوار
المفوضية الأوروبية: مواقف الاتحاد الاوروبي وبريطانيا لا تزال متباعدة جداً بخصوص الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت
مجلس النواب الأميركي يوافق بغالبية ساحقة على تمديد العمل بالموازنة الحالية أسبوع واحد تجنباً لشلل الإدارة الفيدرالية
معهد نوبل يسلم جائزته للسلام إلى برنامج الأغذية العالمي عن بعد في إطار الإجراءات التي فرضت لمنع انتشار وباء كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المكتب الاعلامي لدياب: المحقق العدلي خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب والرئيس قال ما عنده في ملف المرفأ ونقطة على السطر
منذ 45 mins
10 December، 2020
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